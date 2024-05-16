Vali Ozan Balcı, Van’da başta eğitim olmak üzere birçok alanda çocuklar için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Vali Balcı, “Bugün Edremit ilçemizde spor adası olarak nitelendirdiğimiz büyük bir kısmının Eylül ayında tamamlanması planlanan ve gençlerimizin, çocuklarımızın spor faaliyetleri yapabilecekleri alandayız. Bu spor adasında; 2 tane kapalı büyük salon, yüzme havuzu, atletizm pisti, açık ve kapalı voleybol basketbol sahaları, halı saha, bisiklet yolları, tenis kortlarımız, kısacası spor adına hemen hemen her şey var” dedi.

Vali Balcı, yaptığı açıklamada; “Bu spor adasında ilimizdeki gençlerimiz, çocuklarımız yararlanacak. Van’ın sporuna, spor alt yapısına çok büyük katkı sağlayacak. Kısa ve orta vadede çok güzel neticeler elde edebileceğimiz bir alan. Ayrıca Van’da Spor Van Projesini başlattık. Amacımız her çocuğun bir spor dalı ile uğraşması, yada bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması. Devletimizin ve milletimizin imkanlarını gençler için, çocuklar için kullanıyoruz. Bir taraftan altyapıyı yaparken, bir taraftan malzeme desteği veriyor, faaliyetler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor Van Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Vali Balcı; “23 tane spor salonu yaptık. 13 yüzme havuzunu bitirdik. 300 okulumuza basketbol ve voleybol sahaları yaptık. 13 ilçemize basketbol-voleybol sahaları, halı saha ve tenis kortunun bulunduğu tesisler kazandırdık.

Okullarımıza 75 halı saha yapıyoruz. İçerisinde 5 spor salonunun bulunduğu sporcu fabrikasını açtık. 50 milyon TL spor malzemesi alarak okullarımıza dağıttık. Amatör spor kulüplerine de destek verdik. Nesiller gelir nesiller geçer, mühim olan bizim gelecek nesillere neler yaptığımızdır. Biz gelecek nesillere, devletin gerçek sahibi olan milletin kaynaklarıyla güzel şeyler üretiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ziyarette Vali Balcı’ya, Vali Yardımcısı Furkan Duman ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da eşlik etti.