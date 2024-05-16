Her geçen gün trafiğe yeni araçların dahil olması, bu sorunun büyümesine neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre 2023 yılı sonunda Van’da trafiğe kayıtlı 81 bin 349 motorlu kara taşıtı mevcutken, 2024 Mart ayı itibariyle bu sayısı 83 bin 528’e ulaştı.

Ocak-Mart döneminde Van’da 2 bin 179 yeni taşıt trafiğe katılmış oldu. Van’ın en merkezi konumlarından olan Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi gibi caddelerde boylu boyunca taşıtların park edilmiş olması, trafik akışını da zora sokuyor.

Alternatif yollardan olan Milli Egemenlik Caddesi’nde de trafik yoğunluğu yaşanırken, İkinisan Caddesinde de benzer yoğunluk söz konusu.