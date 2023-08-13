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Wanhaber / Özel

Yeni sezona kısa bir süre kala Van Spor FK çalışma temposunu arttırdı. Günde çift idmanla lige hazırlanan Van Spor’da moraller yerinde.

TFF 2. Lig heyecanının başlamasına sayılı günler kaldı. Takımlar son hazırlıklarını yaparken, Van Spor da lige iddialı bir başlangıç yapmak için sıkı bir idman dönemi geçiriyor.

Erzurum’da, teknik direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde günde çift idmanla hazırlıklarını gerçekleştiren Van Spor’da, futbolcular formayı kapabilmek için göze girmeye çalışıyor.

Yapılan idmanların yanı sıra ilk hazırlık maçını da 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Anagold 24Erzincanspor ile oynayan ve sahadan 0 – 0 eşitlikle ayrılan Van Spor FK’de aksayan noktalar için de teknik direktör Mustafa Sarıgül tedbirlerini almaya çalışıyor.

Takımdaki son eksikleri de tespit ederek dokunuşlarını yapan Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, takımı lige tam hazır şekilde başlatmak istiyor.

İLK MAÇ GECE OYNANACAK

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, ilk maçında deplasmana konuk olacak. Van Spor FK, ligin ilk haftasında Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 26 Ağustos 2023 günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Van Spor FK, bu zorlu deplasmandan istediğini alarak ayrılmayı ve lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Bu arada Van Sporlu futbolcular da, “ligin sonu şampiyonluk” diyerek iddialı konuşmalar yapıyor.

Haber: Umut Tarhan