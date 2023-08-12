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Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, beraberindeki teknik personel ile birlikte “Patates Yetiştiriciliği” projesi kapsamında yüzde 80 hibeli olarak desteklenen çiftçileri sahada ziyaret etti. Yapılan ziyaret sırasında üreticilere patates yetiştiriciliğinde gübreleme, sulama ve ilaçlama konularında bilgi verildi.

“Patates Yetiştiriciliği” projesi kapsamında il geneli toplamda 61 üreticiye 150 ton patates tohumu 500 dekar alana ekimi yapılmak üzere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, yaptığı açıklamada, ilde ürün yelpazesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen projelerden birinin patates yetiştiriciliği olduğunu söyledi.

Engin, “Proje kapsamında 2019 yılından günümüze artarak gelen patates ekim alanı dağıtılan tohumlar ile birlikte 400 dekardan 2 bin dekara çıkarılmıştır. Üreticilerimizin ortalama verim beklentisi dekardan 4 ton olarak beklenmektedir.” dedi.

Engin, 2023 yılı patates üretim sezonunun çiftçilere bereketli olması temennilerinde bulundu. İHA