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Olay, 3 gün önce Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler, pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar isabet eden 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Kimlikleri tespit edilen A.D. (19), D.Ö. (22) ve F.K. (18), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerinden A.D. ve D.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.