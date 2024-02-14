TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan devam ediyor. Ligin ikinci devresine çok iyi bir başlangıç yapan Van Spor FK, zirve hattını yakından ilgilendiren maçlara hazırlanıyor. Ligin 26. ve 27. hafta maçları, Van Spor’un zirve yarışındaki en önemli rakipleri ile karşılaşacağı haftalar olacak.

Van Spor FK, 18 Şubat Pazar günü ligin 26. hafta maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK’yi konuk edecek. Bir maç fazlasıyla rakibinin 2 puan önünde ve 2. sırada yer alan Van Spor FK, bu zorlu sınavda 3 puan almanın yollarını arayacak. Ligin ilk devre maçında rakibine deplasmanda 4 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Van Spor FK, rövanş maçını kazanarak zirveye tutunmanın hesaplarını yapıyor.

Bu maç öncesi Van Spor FK ligde çıktığı 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 39 gol kaydeden Van Spor FK kalesinde ise 26 gol gördü. 50 puana sahip olan Van Spor FK, 2. sırada bulunuyor.

Ligin güçlü ekiplerinden 1461 Trabzon FK ise çıktığı 23 maçtan 14’ünü kazanırken, 6’sında rakipleri ile berabere kaldı. 3 yenilgisi olan konuk ekip attığı 47 gole karşılık kalesinde 21 gole engel olamadı. 1461 Trabzon FK 48 puanla 3. sırada yer alıyor.

Van Spor FK, bu kritik ve zor maçın ardından, yine zirveyi çok yakından ilgilendiren bir maça deplasmanda çıkacak.

Ligin 27. hafta maçında Lider Esenler Erokspor’a konuk olacak Van Spor FK, bu önemli maçtan da 3 puanla ayrılmayı amaçlayacak.

Şuana kadar ligde 23 maça çıkan Esenler Erokspor, 18 galibiyet alırken, 2 maçta berabere kaldı ve 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 55 golle en çok gol atan takım konumunda da olan Esenler Erokspor, kalesinde ise 18 gol gördü. Lider durumda bulunan Esenler Erokspor 56 puana sahip.

Üst üste oynanacak 2 önemli maç, Van Spor’un ligdeki kaderini büyük oranda etkileyecek.