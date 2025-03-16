Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Somaspor’a konuk oldu.

Maçın 6. Dakikasında Van Spor FK, Okan Eken'in attığı golle öne geçti.

Maçın 37. Dakikasında hakem skandal bir karara imza atarak olmayan bir penaltıyı Somaspor lehine verdi.

Van Sporlu futbolcuların itirazlarına aldırış etmeyen hakem, göz göre göre olmayan pozisyona düdük çaldı.

Maçın 41. Dakikasında Somaspor, Kenan'ın attığı penaltı golü ile skoru eşitledi.

VAN SPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, maç esnasında hakemin Somaspor lehine verdiği penaltıya tepki gösterdi.

Kulüp resmi sosyal medya hesaplarından "Olmayan bir penaltının aleyhimize verilmesi skandaldır! Bu karar, emeğe ve futbola ihanettir !!" paylaşımında bulundu.

Van Sporlu taraftarlar da hakemin çaldığı düdüğe tepki gösterdi.