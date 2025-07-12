800 yataklı olması planlanan Van Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmalarına başlandı. Ortalama 10 milyar 34 milyon TL’ye mal olması ön görülen hastane hem Van’da hem de bölgede önemli bir sağlık üssü olarak hizmet verecek.

Yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin ardından inşaat çalışmalarına başlanan hastane 240 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 800 yatak kapasiteli hastanede; 210 poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yoğun bakım yatağı ve 50 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi yer alacak.

İnşaatına başlanan hastanenin ilk kazmasının vurulduğunu duyuran AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Van Şehir Hastanesi’nin ilk kazması vuruldu. Van’ımıza hayırlı olsun! Van Bölgenin sağlık üssü olmaya aday.” ifadelerini kullandı.