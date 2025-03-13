Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu sayısının çok düştüğünü belirten firma yetkilileri, Ramazan Bayramı’na bir hafta kala yoğunluğun artmasını beklediklerini aktardı.

Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da Ramazan ayı ve bayram telaşı yaşanıyor. Özellikle bayramı farklı şehirlerde sevdikleriyle beraber geçirmek isteyenler tatil planları yaparken henüz tatil süreci başlamadığı için de otogarda sakin günler yaşanıyor.

Tatil tercihini ulaşım alanında otobüsten yana kullanmayı planlayanların son günlerde otogarlarda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

“BAYRAMA 1 HAFTA KALA YOĞUNLUK ARTAR”

Van Gölü Firma yetkisi Şükrü Aslan, bayrama 1 hafta kala yoğunluklarının artmasını beklediklerini belirterek; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da otogarımızda yolcu sayısında düşüş var. Tatil başlamadığı için insanlar Van’dan pek çıkış yapmıyor. Hem gelişlerde hem de çıkışlarda otobüslerin çoğunda boş koltuklar mevcut. Van’dan günlük 30 aracımız çıkış yaparken Ramazan ayından bu yana her gün 5-6 aracımızın çıkışı iptal oluyor. Yoğunluğumuz ise bayrama 1 hafta 10 gün kala artmaya başlayacak. Son günlerde çok talep olduğu için biletlerde tükenebiliyor ve imkan dahilinde bayrama yakın ek seferler de düzenleyebiliyoruz.” dedi.

“OTOGARDA YOLCU SAYISI AZ”

Ramazan ayı başından bu yana yolcu sayısının az olduğunu aktaran Kamil Koç firma yetkilisi Erol Ekinci, “Ramazandan bu yana otogarda yolcu sayısı çok az. Bayrama sayılı günler kala bu durum değişiyor. Genellikle bayramlarda Van’a gelişlerde yoğunluk oluşurken bayram sonrası da Van’dan çıkışlarda ciddi artış oluyor. Bayrama son bir hafta kala biletler tükenebiliyor. Araçlarımızın yeterlilik sayısına göre de ek seferler düzenleyebiliyoruz. Vatandaşlarımızın son günlere kalmadan mağduriyet yaşanmaması için önceden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

“BAYRAM SONRASI DAHA ÇOK YOĞUNLUK OLACAK”

Best Van Tur yetkilisi ise, “Bilet satışlarında şu sıralar durgunluk söz konusu. Ramazan ayına girdiğimizden bu yana düşüş devam ediyor. Çevre şehirlere gidip gelenler oluyor ama bunlar da firmalar için yeterli değil. Tabi bu durumlar geçicidir. Örneğin Ramazan ayının ortaları itibariyle şu an ki sessizlik tam tersine dönecektir. Bu sefer ciddi yoğunluk oluşur ve biletler tükenebilir. Bayram tatilini dışarda geçirmek isteyen zorluk çekebiliyor. En büyük yoğunluğumuz bayram sonrası olacaktır. Çünkü bayramlarda genellikle vatandaşlar Van’a akın ediyor. Bu sefer de tatil dönüşü daha çok yoğunluk oluşuyor.” dedi.