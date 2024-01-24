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Ş.A'nın kullandığı 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü ile Ağrı-Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisinde aynı istikamette giden M.Ç'nin kullandığı 27 ANB 092 plakalı kamyonetin karıştığı kaza sonrası otobüs, refüjdeki yön levhası direğine çarpıp durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.