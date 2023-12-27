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2023 yılında yapılan yatırımlar ve bu yatırımların gerçekleşme durumunun da görüşüldüğü toplantıda; faaliyetlerin verimlilik düzeyleri de test edildi. Yatırımlarda, üretimde, altyapı çalışmalarında, idari faaliyetlerin icrasında, yatırımcı ve sanayici ile olan diyalog ve işbirliklerinde müteşebbis heyetin ve yönetim kurulunun etkinliği ve yetkinliğinin takdir edildiği belirtildi.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van’ı ve Türkiye’yi ilgilendiren konularda tüm paydaşlarla ve iletişime geçilen tüm kurum ve kuruluşlarla yüksek düzeyde uyumlu birlikteliklerinin ve verimli çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Organize sanayi bölgemizin mali yapısı, tahmini ve gerçekleşen bütçesi üzerine müzakereler yapıldı. Şeffaf, rasyonel ve sürdürülebilir mali yapısı ve bütçe yönetimi takdir topladı. Organize sanayi bölgesinin kaynaklarının verimli kullanılması, yatırımcı ve sanayicinin hayatını kolaylaştırmak ve hizmetlerin düzenli ve sürekli arzı olumlu bulunuldu. 2024 yılında organize sanayi bölgesine yapılacak yatırımlar, genişleme alanlarının ve tekstil bölgesinin planlamaları ve izlenecek yol haritası konuşuldu. İlimizin ve ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik mücadele yöntemi ve buna karşı atılacak adımların analizi yapıldı” dedi.

Aslan, organize sanayi bölgesinin altyapısını güçlendirmek, işçi -işverenlerin hayatını kolaylaştırmak için uygun yerlere inşa edilen sosyal, sportif, eğitim ve kültürel alanların verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik planlamanın da konuşulduğunu belirterek, “Yapılan tüm tartışmalar, fikir alışverişleri ve müzakereler sonuca bağlandı. Müteşebbis Heyeti tarafından Van OSB Yönetim Kuruluna teşekkür edildi. Güvenlerini deklare ettiler. Bizler de Van OSB Yönetim Kurulu olarak başta Müteşebbis Heyeti Başkanımız olan valimize ve değerli müteşebbis heyeti üyelerimize sanayimize, sanayicimize ve yönetim kurulumuza olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.