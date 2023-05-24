Wanhaber - Özel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan himayelerinde her yıl 21 – 27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle, Van’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Hafta nedeniyle, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi desteğiyle Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Türk Mutfağı” programı ve “Türk Mutfağının İncisi: Van” paneli düzenlenecek.

Hafta nedeniyle yarın da keledoş yarışması gerçekleştirilecek. Van Müzesi’nde bugün saat 14.00’te başlayacak olan programda açılış konuşmalarının ardından Van kahvaltısı ve Van tatlıları sergisi olacak.

Katılımcılara Van yemekleri ikramının yapılacağı programın ardından “Türk Mutfağının İncisi: Van” paneline geçilecek.

Panelistler Dr. Öğretim Üyesi Erol Geçkin, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Koç, Dr. Öğretim Üyesi Çinuçen Okat, Öğretim Görevlisi Gülşen Berat Torusdağ ve Araştırma Görevlisi Merve Uçkan Çakır’ın sunum yapacağı panelin moderatörlüğünü ise Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu yapacak.

Ömer Bildik