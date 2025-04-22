Kaza, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çöplük mevkiinde meydana geldi. Vangölü firmasına ait yolcu minibüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA