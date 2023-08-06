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WanHaber / Arif Karakaş

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi verdi.

İşte Mahmut Dindar'ın verdiği o soru önergesi:

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz birçok alanda fahiş zamlara yol açmış işletmeler açısından da maliyet artışlarına neden olmuştur. Günlük ileitşimde ve iş yaşamında teknoloji kullanımının son yarım yüzyılda yoğunlaşması ve web tabanlı ekonominin birçok sektörde egemen olması internet altyapısını ve erişilebilirliği çok önemli hale getirmiştir. Sosyal paylaşım etkinliği için en temel ihtiyaç haline gelmiş olan telefon ve internet erişimi artık temel bir hak olarak görülmelidir. Bu kapsamda yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş internet hizmetleri de son zamlardan etkilenmiş durumdadır. Önceki yıllardaki abonelik bedellerine son bir yıl içinde yüzde 300’e zamlar internet kullanıcısı olan yurttaşlarının ve işletmelerin internet maliyetlerini arttırmıştır. Hem yurttaşları hem de işletmeler için ciddi bir gider kalemi haline gelen internet maliyetlerinin artışı birçok iş ve işlemin aksamasına yol açacaktır.

TELEKOM’un özelleştirilmiş olması, diğer internet sağlayıcılarının TELEKOM’dan da yüksek fiyatlarla hizmet sunması nedeniyle son zamlardan sonra birçok yurttaş ve işletmenin internet erişiminde sorun yaşadığı/yaşayacağı öngörülmelidir. Zamların ve son zamanlarda fahiş oranda artan iletişim vergilerinin iletişim hakkını tehdit edecek düzeyde artması öğrencilerin ve işlerini internet ile devam ettiren toplum kesimlerinin işini zorlaştırmıştır.Ülke genelinde yaşanan bu sorunun özellikle Van ve diğer bölge illerinde daha yoğun yaşandığı bilinmektedir. 21. yüzyılda internet ve telefon altyapısının hiç bulunmadığı köy ve yerleşim yerlerinin bulunması bir bölgesel ayrımcılık durumudur. Gürpınar Uzungedik mahallesi, Gevaş Dövecik, Değirmitaş, Elmalı ve Pınarbaşı mahalleleri, İpekyolu Bahçıvan Mahallesi gibi mahallelerin telefon ve internet altyapı eksikliği kamuoyuna yansımıştır. Van’ın köy ve kırsal mahallelerin önemli bir bölümünde internet altyapısı ya yoktur ya da kısmen var olan yerlerde de yetersizdir. Bu bağlamda Van’da ve ülke genelinde yurttaşların iletişim haklarının korunması, güncel ve bilimsel gelişmelerin takip edilebilmesi, sosyal paylaşım ve üretimin devam ettirilmesi amacıyla internet ve telefon erişiminin kolaylaştırılması gereklidir.

İletişim hakkının kısıtlanmasına neden olan başka bir etken de telefon araçlarına yönelik vergilerin arttırılmış olmasıdır. Ortalama telefon fiyatlarında ciddi bir artışa yol açan vergi artışları gençlerin, işsizlerin, ev kadınlarının ve yoksul kesimlerin telefon alamama, telefonu olsa bile faturasını ödeyememe veya internetsiz paketler kullanma sorununa neden olmaktadır. Tüm bu durumlar iletişim hakkının ihlaline yol açarken yurttaşların birçok erişimini de kısıtlamaktadır.

Bu bağlamda;

1) Türkiye genelinde internet erişimi olan hane sayısı kaçtır? Bu hanelerin bölgesel dağılımı nasıldır? Erişimi olmayan hanelere internet sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir?

2) Van’da internet erişimi olan hane sayısı kaçtır? Bu hanelerin ilçelere göre dağılımı nasıldır? Erişimi olmayan hanelere internet sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir?

3) Van’da telefon ve internet altyapısı olmayan köy/kırsal mahalle sayısı kaçtır? Bu yerlere iletişim altyapısı ne zaman götürülecektir?

4) Son bir yıl içerisinde yüzde 300’ü aşan internet faturalarının iletişim hakkına olan etkilerine dair bakanlığınızın bir araştırması mevcut mudur?

5) Zamlar nedeniyle internet erişiminin kısıtlanması en çok hangi meslek ve nüfus gruplarını etkilemektedir? Bu gruplara yönelik erişim desteğinin verilebilmesi amacıyla hangi çalışmaları yürüteceksiniz?

6) Telefon, internet altyapısının yenilenmesi ve güncel teknolojiye uyumlu olarak yaygınlaşması amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir?

7) Son bir yıl içerisinde internet ve telefon erişiminde sorun yaşanan yerlerin artmasının nedenleri nelerdir?

8) Özel GSM ve İnternet sağlayıcısı olan firmaların kullanıcıları mağdur etmemesi ve yurttaşların iletişim ve tüketici haklarını ihlal etmemesi amacıyla alınan tedbirler nelerdir?

9) İnternet faturalarında fahiş zam artışlarının durdurulması amacıyla hangi tedbirleri alacaksınız?

10) İletişim hakkının korunması amacıyla iletişimin üzerindeki ÖTV ve diğer vergi kalemlerinde indirim planlanmakta mıdır?