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Meclis Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, vekil olma süreci ve güncel siyasete dair değerlendirmelerde bulundu.

Kısa Dalga Podcast’te Azmi Karaveli’nin konuğu olan Önder, eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, "Selahattin Bey bu geleneğin çıkardığı en yetkin arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, yoldaşlarımızdan birisidir. Dolayısıyla incindiği, yorulduğu, yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim, onun bütün duygularını görebilen bir yerdeyim" dedi.

Yeniden vekil olmaya nasıl ikna olduğunu anlatan Önder, "Parlamenter siyaset defterini gerçekten kapatmıştım ama ilk defa muhalefetin bu kadar bir araya gelme iradesi başta Kürt meselesi olmak üzere bir umut vermişti herkese. Arkadaşlar da açıkçası onunla ikna ettiler beni" ifadelerini kullandı.

Gezi eylemlerine yönelik, "Önce vardı, sonra gitti" eleştirisine de yanıt veren Önder, "Gezi’de 11 gün oradaydım fakat kitleselleşince, mesele milyonlara ulaşınca ‘Bu kitle kendi yolunu kendi çizmeli’ düşüncesine çok çabuk ve kesin bir şekilde varmıştım" diye konuştu.

'SONSUZA KADAR SÜRMÜŞ HİÇBİR SAVAŞ YOKTUR'

Çözüm sürecine dair "Önceki çözüm sürecinde mesele o kadar zehirlenmişti ki bu ön yargılarla boğuşmamız, keskin bir çatışma sürecini bir anda barış sürecine evirebilmemiz için bu barış talebini toplumsallaştırmakta yetersiz kaldık. En büyük özeleştirimiz budur" diyen Önder, "Dünyada sonsuza kadar sürmüş hiçbir savaş yoktur. Belki bu mesele çözümü kolay bir mesele değil. Çünkü arka planda yüzlerce yıllık tarihsel, sosyo-kültürel, sosyal ekonomik yüzlerce meseleyi barındırıyor. Ama işin çatışma ve eşitlik boyutunu çözebiliriz, bu bizim elimizde" değerlendirmesinde bulundu. (DuvaR)