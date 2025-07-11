2 Temmuz Cumartesi günü kapılarını açacak olan festival öncesi kentte hazırlıklar tamamlandı. Son dokunuşların yapıldığı festivale on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

9 GÜN BOYUNCA SANAT, MÜZİK VE KÜLTÜR VAN’DA BULUŞACAK

12 Temmuz – 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde konserler, sergiler, sıra gecesi, atölye çalışmaları, sokak etkinlikleri, söyleşiler ve fotoğraf yarışmaları gibi birbirinden renkli etkinlikler Vanlılarla buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festival kapsamında Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ, Gökhan Türkmen ve Bayhan gibi sevilen sanatçılar Vanlılarla buluşacak. 9 gün boyunca dolu dolu geçecek olan festival sonrası yıl boyunca 13 ilde daha festival coşkusu yaşanacak.



