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İpekyolu Sanat Galerisinde bu yıl ilki düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’nda gencinden yaşlısına çok sayıda yazar da bir araya geldi. Fuarın en yaşlı ismi 62 yaşındaki Müştehir Karakaya ile fuarın en genç ismi 13 yaşındaki Zeynep Berra Bayezit de fuarda okuyucularla buluştu.

İlki bu yıl düzenlenen ‘1. Van Kitap Fuarı’nda yer alan ve edebiyat çevresinde sevilen simalardan biri olan 62 yaşındaki yazar Müştehir Karakaya, fuarın düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları dile getirdi;

“Yaklaşık 30 yıldır Van’dayım, 50’ye yakın kitabım var yayımlanan, fuarın en yaşlı üyesi benim. Buraya da yazdığım kitapların bir kısmını getirdim, fuara katkı sunmak benim için büyük bir gurur, yakın dostlarım da burada bulunuyor, mutluyum. Van’da kitap fuarının düzenlenmesi elbette ki çok gurur verici, ilerleyen zamanlarda ulusal çapta da bir fuarın yapılması temennimiz.”,

Şehit Jandarma Yusuf Turgut İlkokulu 7. sınıf öğrencisi, Van’ın en genç yazarı 13 yaşındaki Zeynep Berra Bayezit de, fuarda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kitabında Van’ın yöresel yemeklerini hikayeleştirerek yazdığını belirten küçük yazar Zeynep Berra Bayezit, “Kitabım Van’ı anlatıyor, Van’ın yöresel yemeklerini anlatıyor. Van’ın her bir noktasını babamın da yardımıyla kitabımda anlattım. Fuarda yer almak hem heyecan verici hem mutluluk verici hem de gurur verici bir durum. Büyüdüğümde futbolcu ya da cerrah olmak istiyorum ama yazarlığa da devam etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen 1. Van Kitap Fuarı, 14 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.