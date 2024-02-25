İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Şahin Arık, toplumun her kesimine ulaşmak için bulundukları eğitim girişimlerini WanHaber’e anlattı. Arık, 2024 yılı hedeflerinden söz ederken, herkese ulaşmak istediklerini söyledi.

Toplumun yapı taşı olan eğitimin herkese ulaşması adına Van kırsalında kurulan Köy Yaşam Merkezlerine ağırlık vereceklerinden söz eden Arık, “Köy Yaşam Merkezlerinde 17 kurs açtık ve toplam 195 öğrencimiz var. 2024 yılında özellikle Köy Yaşam Merkezlerine ağırlık vermek ve etki alanımızı arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KIRSALA GİTMEK ZORUNDAYIZ”

HEM kurslarının ve Köy Yaşam Merkezlerinin, ulaşılması en güç yerlerde dahi vatandaşa bir şekilde ulaşma amacından söz eden Arık, “Halk Eğitim Merkezlerinin amacı vatandaşın ayağına gitmek. Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Aile Destek Merkezleri, Köy Yaşam Merkezleri, her yerde kurslarımız var. Yeter ki talep olsun. Merkezde bizim destek verdiğimiz 100’lerce ayrı kurs dahi olsa biz kırsala gitmek ve hemen herkese ulaşmak zorundayız. Biz oradaki genç kızlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin ayağına gidelim ki onlar yeni bir şeyler öğrenip, hayatlarına katkıda bulunsunlar” ifadelerini kullandı.

Bölgede ki gençlere erişmenin gençlerin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Arık, “Biliyorsunuz ki bölgemiz hassas dengelerin gözetilmesi gereken bir konumda. Bu yüzden etki alanımızı genişletmemiz ve gençlerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor. Onları zanaat öğrenmeye ve meslek edinmeye teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.

İpekyolu Hem Müdürü Şahin Arık, “Tüm vatandaşlarımız, internet adresimizden katılabilecekleri kursları takip edebilir ve sistem üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ya da 12 kişilik bir ekiple belli bir alanda bizlerden eğitici talebinde bulunabilirler” diyerek kurslara katılmak isteyenlere çağrıda bulunarak sözlerini sonlandırdı.