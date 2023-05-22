Wanhaber – Özel

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle Van’da en güzel keledoş yemeği yarışması düzenlenecek.

Van’da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek olan “Van Keledoşu Yarışıyor” yarışması ile en lezzetli keledoş seçilecek.

Keledoş yemeği yarışması, 25 Mayıs Perşembe Günü saat 14.00’te Van Kalesindeki Eski Van Evi önünde yapılacak.

Yarışmaya katılmak için başvurular 20 Mayıs’ta başladı ve 24 Mayıs tarihinde sona erecek. Başvurular Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yapılacak.

Jüri üyeliğini Ümit Kayaçelebi, Münevver Ünsal Mercan, Hilal Dede, Şemsettin Dizal ve Haşim Gezer’in yapacağı yarışmada kontenjanın 30 kişi ile sınırlı olduğu öğrenildi.

İLK 3’E GİRENLERE ÖDÜL

En güzel keledoş yemeği yarışmasında dereceye girenlere ödüller verilecek. Buna göre yarışmanın birincisine tam altın, ikincisine yarım altın ve üçüncü olan yarışmacıya da çeyrek altın verilecek.

Ramazan Çetin