2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla ülkemize giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise; 124 bin 147 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 123 bin 638 oldu.

2024 yılı Mayıs ayında Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli ziyaretçi sayısı 26 bin 966 kişi olurken, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan yurtdışı ve yurtiçi ikametli ziyaretçi sayısı 26 bin 692 kişi oldu. Mayıs ayı boyunca Van Ferit Melen Havalimanı’ndan giriş-çıkış yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaş olmadı.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise; Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan 123 bin 647 yurtdışı ve yurtiçi ikametli vatandaş giriş çıkış yaparken, 122 bin 589 yurtdışı ve yurtiçi ikametli vatandaş Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptı.

Bu dönemde Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli kişi sayısı 477 olurken, çıkış yapan kişi sayısı bin 49 oldu.

17 MİLYON’U AŞKIN KİŞİ ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak-Mayıs Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı verilerine göre, ülkemize bu dönemde 17 milyon 809 bin 78 yerli ve yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 artış kaydedildi.

2024 yılı Mayıs ayındaysa ülkemizi 5 milyon 130 bin 119 yabancı kişi ziyaret etti. Bunların 171 bin 141’i, yani yüzde 3,34’ünü günübirlikçi ziyaretçiler oluşturdu. 2024 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış kaydedildi.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise; 1 milyon 806 bin 200 ziyaretçinin giriş yaptığı Antalya, 1 milyon 678 bin 832 ziyaretçi ile İstanbul, 444 bin 271 ziyaretçi ile Muğla, 392 bin 550 ziyaretçi ile Edirne, 167 bin 372 ziyaretçi ile İzmir oldu.

2024 yılı Mayıs döneminde ülkemize gelen ziyaretçiler milliyetlerine göre dağılımı ele alındığındaysa 739 bin 17 kişi ile ilk sırayı Rusya Federasyonu’nun aldığı görülüyor. Rusya’yı sırasıyla Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Polonya takip etti.