Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün yağış gözükmüyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’da yarın ise rüzgar bekleniyor.
Van’da bugün ve yarın için beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Tuşba:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Edremit:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Bahçesaray:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Başkale:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Çaldıran:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Çatak:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Erciş:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Gevaş:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Gürpınar:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Muradiye:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Özalp:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı
Saray:
14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Haziran Pazar: Rüzgarlı