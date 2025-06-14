Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün yağış gözükmüyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’da yarın ise rüzgar bekleniyor.

Van’da bugün ve yarın için beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Tuşba:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Edremit:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Bahçesaray:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Başkale:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Çaldıran:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Çatak:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Erciş:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Gevaş:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Gürpınar:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Muradiye:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Özalp:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı

Saray:

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Haziran Pazar: Rüzgarlı