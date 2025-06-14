Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van Spor'a mali destek sağlamak amacıyla tahsis edilen 65 VAN 65 özel plakası için açık artırma devam ediyor.

Daha önce verilen 33 milyonluk teklif geçilerek yeni teklif 35 milyon liraya çıkarıldı.

Konu ile ilgili olarak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Şu ana kadar verilen en yüksek teklif, 35.000.000 TL ile hemşehrimiz, Felkon Şap A.Ş adına, Konya’da yaşayan Vanlı iş insanımız Felemez Toprak tarafından yapılmıştır. Açık artırmamız 16 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’a kadar sürecektir. Teklif vermek isteyenler aşağıdaki iletişim numarasına sms ile tekliflerini iletebilirler. İletişim: 0541 740 92 91. Teklifler sadece SMS/kısa mesaj aracılığı ile alınmaktadır" denildi.