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Vanlı turizmci Abdullah Tunçdemir, Van’da kış sezonunun, turizm için potansiyel taşımasına rağmen nitelik kazandırılamadığını vurguladı. Ayanis Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Turizmci Abdullah Tunçdemir, kış turizmine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kış aylarında turizmde genel olarak durağanlık yaşayan Van’da, yeni alternatiflerle kış turizminin de aktifleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Van’da, kış turizminin etkin kullanılamadığını dile getiren Ayanis Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Turizmci Abdullah Tunçdemir, Van’ın dört mevsim turizm için elverişli bir kent olmasına rağmen altyapı yetersizliği bulunduğunu söyledi.

Ayanis Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Turizmci Abdullah Tunçdemir, “Altyapı olmayınca, profesyonel bir çalışma olmayınca insanlar buraları tercih etmez. Kayak pahalı ve masraflı bir tatil seçeneği olduğu için, kayak tatiline çıkan turist tabii ki verdiği paranın hizmetini bekler. Burada kayak merkezi var ama yeterli değil, daha çok Vanlıların gitmeyi tercih ettiği ve günübirlik turların yapıldığı bir merkez aslında.” şeklinde konuştu.

TURİZMDE KALKINMA VURGUSU

Gerekli altyapı oluşturulduğu takdirde tesisleşmenin artacağına dikkat çeken Turizmci Tunçdemir, “Buradaki kayak merkezi ulusal ya da uluslararası bir tesis değil, altyapıyı hazırladığımız zaman hem tesisleşme olur hem yeni oteller hem de gerekli tanıtımlar olur. Kış tatiline giden insanlar verdiği paranın karşılığını kaliteli hizmet olarak almak ister. İlerleyen süreçlerde bu çalışmaların Van’a yapılmasını çok isteriz, hem kış turizmi hem yaz turizmi hem de diğer turizm alanlarında gelişmeyi, il olarak kalkınmayı çok arzularım. Yeni turizm destinasyonlarının da turizme kazandırılması gerekir, bu şekilde Van turizmde hak ettiği noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı.