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Daha önce yapılan Ulusal Tübitak Ortaokul Matematik Olimpiyatı birinci aşama sınavını geçen Vanlı öğrenci Meryem Betül Gülaç, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen 2. aşama sınavını da geçerek Türkiye 2.si olmuş ve gümüş madalya almaya hak kazanmıştı. Başarılı öğrenci Meryem Betül Gülaç, 27 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 31. Bilim Olimpiyatları Kış Okulu'na katılım sağlıyor.

Meryem Betül Gülaç, öğretmenleri ile birlikte İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu’nu da ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedevioğlu, başarılı öğrenciye hediye vererek, başarılarının devamını diledi ve tebrik etti.