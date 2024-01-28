VanEkspres'in haberine göre İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde denetim gerçekleştirmek isteyen Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) görevlileri, saldırıya uğradı.
Olay bugün 22:00 sıralarında Cevdetpaşa Mahallesinde meydana geldi.
Kış mevsimi ile birlikte VEDAŞ kaçak elektrik ekipleri mahallelerde operasyon başlattı.
VEDAŞ ekibinden iki kişi kimliği belirsiz 7-8 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Gece karanlığından faydalanarak izlerini kaybeden saldırganların yakalanması için soruşturma başlatılırken, yaralanan 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.Kaynak: VanEkspres