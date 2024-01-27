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Ekonomik kriz ve Türk Lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak artıyor. Neredeyse her sektörü etkileyen zamlar sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz hafta motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam gelmişti. Fiyat artışları bununla da kalmadı. Motorine önümüzdeki hafta bir zam daha geleceği belirtildi.

Motorine bir zam daha

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına Salı günü zam geliyor. 1 Lira 38 Kuruşluk zam geliyor. Zamların nedeni olarak ise brent petrol fiyatlarındaki oynaklık gösteriliyor.