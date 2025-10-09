Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün kuvvetli rüzgar ile birlikte bazı ilçeler için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Uyarıda; “Bölgemiz (Van, Muş, Hakkari ve Bitlis) genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
Van: Parçalı ve çok bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu