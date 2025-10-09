Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün kuvvetli rüzgar ile birlikte bazı ilçeler için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Uyarıda; “Bölgemiz (Van, Muş, Hakkari ve Bitlis) genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu