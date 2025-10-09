İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı’nın Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Bunun üzerine 5 Ekim tarihinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak Adnan Menderes Havalimanı’nda operasyon düzenlendi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir’e gelen Arabacı, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Arabacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.