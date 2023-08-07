WanHaber / Arif Karakaş
Van-Hakkari arası ulaşımı sağlayan Gever Turizm, Vangölü Turizm ve Metro Turizm firmaları akaryakıt zammı sonrası 18 Temmuz'da bilet fiyatlarını güncellemiş ve ciddi oranda zam yapmıştı.
Zammın üzerinden 1 ay gibi bir süre bile geçmemişken, Gever Turizm, Vangölü Turizm ve Metro Turizm firmaları Van-Hakkari arası ulaşıma ikinci bir zam yaptılar.
Zammı kendilerine göre belirleyen ve imza altına alan 3 firmanın yeni zamlı ulaşım fiyatları:
Van-Yüksekova: 200 TL
Van Yeniköprü: 200 TL
Van-Karasu: 130 TL
Van-Albayrak 100 TL
Van-Güzelsu: 50 TL
Van-Şemdinli: 250 TL
Van-Derecik: 300 TL
Van-Esendere: 250 TL