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WanHaber / Arif Karakaş

Van-Hakkari arası ulaşımı sağlayan Gever Turizm, Vangölü Turizm ve Metro Turizm firmaları akaryakıt zammı sonrası 18 Temmuz'da bilet fiyatlarını güncellemiş ve ciddi oranda zam yapmıştı.

Zammın üzerinden 1 ay gibi bir süre bile geçmemişken, Gever Turizm, Vangölü Turizm ve Metro Turizm firmaları Van-Hakkari arası ulaşıma ikinci bir zam yaptılar.

Zammı kendilerine göre belirleyen ve imza altına alan 3 firmanın yeni zamlı ulaşım fiyatları:

Van-Yüksekova: 200 TL

Van Yeniköprü: 200 TL

Van-Karasu: 130 TL

Van-Albayrak 100 TL

Van-Güzelsu: 50 TL

Van-Şemdinli: 250 TL

Van-Derecik: 300 TL

Van-Esendere: 250 TL