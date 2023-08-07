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WanHaber / Ramazan Çetin

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı illerin İl Milli Eğitim Müdürlerinde değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz günlerde Van'dan Adana'ya atanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin yerine İstanbul Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras atandı.

Aslen Siirtli olan ve yaşamının büyük bir kısmını Van'da geçiren Aras, Van'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

Mehmet Nurettin Aras kimdir?

1973 Yılında Siirt´te dünyaya geldi. 1995 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Van´da Sınıf Öğretmeni olarak göreve başladı.

1997-2006 yılları arasında Van Ferit Melen İlköğretim Okulu´nda sırasıyla; Müdür Yardımcılığı, Müdür Baş Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra Van İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne, ardından Van Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

05.08.2008 tarihinde İstanbul İl Millî Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanmış ve daha sonraki süreçte İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Akabinde 13.09.2019 tarihinde Esenler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Mehmet Nurettin Aras evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.