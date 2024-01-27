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Van şehir merkezinde gece saatlerinde belli aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 88, Çatak’ta 100, Erciş’te 72, Gevaş’ta 40 ve Gürpınar’da 80 olmak üzere toplam 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, etkili olan kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İzmir ve İstanbul’a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, aralıklı kar yağışlı olması beklendiğini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması beklendiği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi.

Van Gölü Ekspresiyle Yalova'dan Tatvan’a oradan da karayoluyla Van’a aile ise gelen Musa Y. İsimli vatandaş, küresel ısınmayla birlikte kar yağışının ülke genelinde azaldığını belirterek, kar yağışının ülke için çok önemli olduğunu kaydetti.