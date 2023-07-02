WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde kaza meydana geldi. H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.

Jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini müdahale ettiği kazada 11 kişi yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 24 yaşındaki K.E yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişininde hastanedeki tedavileri deva ediyor.