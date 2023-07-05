Wanhaber / Ramazan Çetin

Sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı Van’da vatandaşlar mesire alanlarına ve Van Gölü sahillerine akın ediyor.

Mangal ve semaver keyfi yapan vatandaşlar, bunaltıcı havanın etkisini en aza düşürmeye çalışıyor.

Ancak bazı duyarsız vatandaşlar tarafından piknik yapılan alanda çöplerin bırakılması, kötü görüntüler oluşturuyor.

Rüzgarla birlikte çöpler çevreye ve Van Gölü’ne savrulurken, duyarlı vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.

Piknik alanları ve Van Gölü sahillerinde bırakılan çöplerin fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve tepkisini dile getiren duyarlı vatandaşlar, duyarlılık beklediklerini dile getiriyor.

Yapılan piknikten sonra çöplerin toplanarak poşetlere konulması ve ağzının bağlanarak uygun noktalara bırakılması gerektiği kaydedilirken, ilgili belediyelerin de bu tür yerlerde denetimlerini sıklaştırması çağrısı yapılıyor.