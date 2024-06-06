Konya Havzasından sonra Türkiye’nin ikinci büyük içe çakışlı havzası olan Van Gölü Havzası olarak biliniyor.

Alansal genişlik bakımından Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü aynı zamanda dünya üzerinde yer alan kapalı göller arasında da 15’inci sırada yer alıyor.

Van Gölü sodalı olarak değerlendirilen göller arasında ise dünyanın en büyük sodalı gölü olarak kaynaklarda geçiyor.

2015 yılında master plan raporu kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında; su potansiyeli yıllık 3,5 milyar metreküp olarak hesaplanan Van Gölü, endemik tür olarak bilinen ve Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olarak bilinen İnci Kefali’ne de ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü Havzasının toplam yüzey alanı 29 bin 437,06 kilometrekare olarak kaynaklarda yer alırken, alt havza sayısı 9, gözetimsel izleme nokta sayısı 96, operasyonel izleme nokta sayısı 103, korunan alan izleme nokta sayısı 33, YÜS Kütleleri 29 bin 538 kilometre, Göl sayısı (doğal göl, baraj gölü, gölet vb.) ise 64 olarak kayıtlarda yer alıyor.