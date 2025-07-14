Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki 4058 rakımlı Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'na tırmanış için yurdun çeşitli illerinden gelen 50 kişi, Aydınlar beldesinde bir araya geldi.

Tarık Bünyamin Kaya'nın ölümünün 3'üncü yıl dönümü için yapılan tırmanışta zirve yapan dağcılar, ayrıca Van Gölü'ne dikkat çekmek için hep bir ağızdan ‘Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganı attı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Tarık Bünyamin Kaya'yı çok sevdiklerini belirterek, "Onun ölümü bizleri derinden özdü. Ona dua etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.