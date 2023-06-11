İlçedeki tarihi Kef Kalesi'nde başlayan yürüyüş çerçevesinde dernek üyeleri Mucizeler Manastırı'na ulaşarak ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ sloganı attılar. Daha sonra Adilcevaz Kalesi'ni de geçen üyeler, maksatlarının ilçenin tarihi ve turistik alanlarına dikkat çekmek olduğunu belirttiler.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Ali Emrah Dağer, Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak ve tarihi mekanları ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Tarihi mekanların onarılmasını ve sürdürülebilir turizm destinasyonuna girmesini temenni ediyoruz" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan ise Van Gölü Havzası'ndaki tüm güzellikleri gezdiklerini ve herkesin gelip görmesini tavsiye ettiklerini belirtti. İHA