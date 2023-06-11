Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul-New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi yolcu uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Fenalaşan yolcuya ilk müdahale uçaktaki kabin ekipleri tarafından yapıldı. Müdahale esnasında aynı zamanda uçakta 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan çocuğa kalp masajı yaptı. Bu sırada uçağın kokpit ekibi de hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek Budapeşte'ye acil iniş için izin istedi. THY uçağı, 10.30 sıralarında Budapeşte'ye indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat eden yolcunun cenazesi ve yakınları uçaktan indirildi. Budapeşte'deki yakıt ikmalinin ardından uçak meydandan ayrılarak saat 14.00'da New York'a hareket etti. İHA