Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Geçtiğimiz yıl Van Gençlik ve Spor İl müdürü olarak atanan Arif Özsoy'un, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul 2. Bölge Müdürü olarak atanan Özsoy, daha önce Sakarya Kredi Yurtlar Kurumu, Yurt ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Arif Özsoy'un önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor.

ARİF ÖZSOY KİMDİR

1970 yılında Çorum doğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Arif Özsoy, İlk ve Ortaöğretimini Çorum’da tamamladı. 1998 yılında Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesinden, 2010 yılında ise Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Özsoy, 1993-2005 Yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.

2005-2006 yıllarında Çorum Tapu Sicil Müdürlüğünde görev yapan Arif Özsoy, 2006-2011 yılları arasında Çorum Dernekler İl Müdürlüğünde görev yaptı.

2011-2013 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sekterliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra, 2013-2015 yılları arasında Sakarya Sabahattin Zaim Yurt Müdürlüğünde Yurt Müdürü olarak görev aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 09 Temmuz 2020 tarihinde Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine asaleten atanan Arif Özsoy, 16 Mayıs 2022 tarihinde ise Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.