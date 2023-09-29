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Wanhaber / Ramazan Çetin

KOSGEB’den aldığı destekle 2022 yılında yerel bir yapı ve dekorasyon firması kuran Mimar Yunus Bingöllü, kısa süre içerisinde önemli işler gerçekleştirirken, Van’ın yanı sıra çalışmalarını deprem bölgesine de taşıdı.

Üretimlerini Van İş Geliştirme Merkezi'nde devam ettiren Vanlı Mimar Bingöllü, şimdi Fugaline Dekor firması ile depremin yaralarını sarma noktasında pay sahibi olmak için çalışmalarını Hatay ilinde sürdürüyor.

Yerli firmanın sahibi Mimar Yunus Bingöllü, KOSGEB Genç Girişimci Desteği ile kurduğu firmayla 1,5 yılda önemli işlere imza attıklarını söyledi. Kısa süre içerisinde Van’da 12 şantiyede varlığını başarılı bir şekilde gösterdiklerini ve yerel inşaat sektörüne ses getiren bir giriş yaptıklarını kaydeden Bingöllü, Van’daki çalışmalarının yanı sıra deprem bölgesi olan Hatay - İskenderun'da da 50 blok, 793 konutu kapsayan iki şantiyeyle işe başladıklarını ifade etti.

İç cephe dekor ve dış cephe kaplama ürünleri imalatı, tasarımı ve uygulaması üzerine hizmet verdiklerini anlatan Bingöllü; “Firmamızın ilk hedefi, inşaat sektörünün ulusal ve uluslararası kanallarında emin adımlarla ilerlemek, Van'ın üretim, istihdam ve gelişim kapasitesine katkı sağlamaktır” dedi.