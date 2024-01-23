Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Ferit Melen Havalimanı’nın, tadilattan dolayı kapanıp kapanmayacağına dair yeni bir gelişme yaşandı. Bir süre önce gündeme gelen iddiaların ardından konuyu Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne soran Vanlı turizmci Murat Beyaz’a cevap geldi.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İletişim Merkezi tarafından, turizmci Beyaz’a verilen yanıtta, Ferit Melen Havalimanı’nda yapılacak çalışmaların plan dahilinde olacağı ve seyrüseferi etkilemeyeceği bildirildi.

Turizmci Beyaz, yaptığı paylaşımda; “Van havaalanı kapanacak söylentileri var diye sorduk. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İletişim Merkezi kapanmayacağını ve çalışmaların seferleri etkilemeyecek şekilde yapılacağını cevapladılar. Şimdilik havaalanı kapanmıyor. İyi uçuşlar dileriz” dedi.