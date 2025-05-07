Van Genç Memur-Sen Arama Kurtarma Ekibi (MAK), Ankara’da düzenlenen “Afete Hazır Türkiye” etkinliğinde tatbikatlara katıldı. AFAD akrediteli 25 kişilik ekip, Çamlıdere’de arama kurtarma eğitimi aldı. İl Temsilcisi Fatih Avcı, afetlere hazırlık çalışmalarının süreceğini belirtti.

İsrail saldırılarında insanlık dramının yaşandığı Gazze-Filistin temasının işlendiği ‘Türkiye Buluşmasına’ AK Parti Grup Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Genç Memur-Sen Başkanı Mesut Emre Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulları ve Türkiye’nin pek çok ilinden gelen gençler ve davetliler katıldı.

Türkiye Buluşması’nın ardından Van MAK Ekibi, Ankara’nın Çamlıdere İlçesi’nde 6 kilometrekarelik dağlık ormanlık alanda düzenlenen afet hazırlık tatbikatına katıldı. Sektörleme, süpürme tekniği, arama ve ilk yardım eğitimlerini teorik ve uygulamalı olarak tamamlayan ekip, çadırlarda konaklayarak başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi ve 4 günlük programın sonunda Van’a döndü.

“AFETE HAZIR TÜRKİYE” İÇİN KARARLILIK MESAJI

Genç Memur-Sen Van İl Temsilcisi Fatih Avcı, Ankara’daki Türkiye Buluşması ve arama kurtarma tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını belirterek, Kahramanmaraş depremi sonrası uygulamalı eğitimin MAK ekibi için önemini vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genç Memur-Sen Başkanı Mesut Emre Balcı’ya teşekkür eden Avcı, “Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ekiplerle koordinasyon, kriz iletişim ve saha uygulamaları üzerine eğitimler aldık. Özellikle kentsel arama kurtarma becerilerimizi geliştirdik. Saha tatbikatları, afet reflekslerimizi test etmek için çok değerli. Memur-Sen Arama Kurtarma Ekibi, ‘Afete Hazır Türkiye’ vizyonuyla çalışmalarını sürdürecek. MAK, eğitim ve tatbikatlarla gönüllü kapasitesini artırarak afetlere karşı organize bir yapı oluşturmayı hedefliyor ve her afette sahada olacak” dedi.

AFAD VE İTFAİYEYE ZİYARET

Etkinlik kapsamında MAK Koordinatörü Burak Paydaş ve il ekip liderlerinden oluşan heyet, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ve Çamlıdere İtfaiye Müfrezesi’ni ziyaret etti. Bu ziyaretlerde arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla istişarelerde bulunuldu.

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen tatbikata Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ile Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı da katıldı.