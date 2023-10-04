Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, devlet tiyatrolarının her yıl ekim ayının ilk haftasında perdelerini açtığını ifade ederek, “Van Devlet Tiyatrosu da 5 Ekim’de Jose Sanchis Sinisterra yazdığı ve Halil Akarsu’nun yönettiği ‘Ay Carmela’ oyunu ile perdelerini açıyor” dedi.

2023-2024 yılı sezonunda 6’sı yeni olmak üzere 13 oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkmayı hedeflediklerini belirten Erkmen, “Bu sene halihazırda 7 eski oyunumuzla birlikte 4 yetişkin ve 2’si çocuk olmak üzere 6 yeni oyunumuzla devam etmek istiyoruz. Bu oyunların içerisinde yeni olan ‘İtiat İlamı’ oyunu 26 Ekim’de prömiyer yapacak.

Geniş bir repertuar, gelen iyi yönetmenler ve iyi oyuncularımızla çok iyi işler yapmayı, devlet tiyatrolarının kuruluş amacına hizmet ederek iyi işler yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında ileriki süreçte halka mal olmuş destanlar üzerinde çalışmalar yapacaklarının altını çizen Erkmen, “Destanlar, halkın benimsediği kültürlerdir.

Biz bu kültürden onları uzaklaştırmak değil, yakınlaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kültürler üzerinden çalışmalarımız devam edecek. Seyirci, salona girdiğinde ve oyunu izlediğinde kendinden bir şeyler olduğunu hissedebilmelidir. Biz bunu çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Van halkının tiyatroya olan ilgisinin iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Erkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her oyunumuzda salonun yarısından fazlası doluyor. Tabi bizler bunu daha da fazla ileriye götürmek için çalışacağız. Ortalama oyunlara gelen seyirci sayısını her yıl arttırarak devam etmek istiyoruz. Bütün halkın tiyatro izlemesini istiyoruz. Çünkü tiyatro aynı zamanda dili öğreten, kültürü öğreten ve kültürle iç içe yaşamasını sağlayan bir sanat dalıdır. Bu nedenle tüm halkımızı oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz.”

kaynak:iha