Geçtiğimiz hafta market ve bakkallara servis yapmayan fırıncılar, zam talebinde bulunmuştu. Bu talebin ardından ekmeğe yüzde 20’lik zam yapıldı ve 210 gram ekmek fiyatı 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Ekmek fiyatı ile birlikte, Van’da kahvaltının aranan ürünü çöreğe de zam geldi.

Kahvaltı sofralarının sevilen ürünlerinden olan Van çöreğinin fiyatı da arttı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası tarafından unlu mamuller için fiyatlar yeniden güncellendi. Ekmeğe yapılan zamların ardından poğaça, Van çöreği gibi unlu mamullerin de fiyatı yükseldi.

Yüzde 20’lik zam öncesi ve sonrası güncel fiyatlar şu şekilde…

‘ZAM ÖNCESİ TARİFE’

210 gram somun ekmek 10 TL

210 gram kepek ekmek 10 TL

200 gram pide ekmek 10 TL

210 gram sütlü ekmek 15 TL

400 gram çiftli pide ekmek 20 TL

1000 gram kilo ekmeği 47 TL

1000 gram roll ekmeği 70 TL

80 gram tandır ekmeği 7,50 TL

150 gram çörek 15 TL

125 gram çörek 12 TL

300 gram çiftli çörek 30 TL

80 gram simit-poğaça 14 TL

‘ZAMLI TARİFE SONRASI FİYATLAR’

210 gram somun ekmek 12 TL

210 gram kepek ekmek 12 TL

200 gram pide ekmek 12 TL

210 gram sütlü ekmek 18,75 TL

400 gram çiftli pide ekmek 24 TL

1000 gram kilo ekmeği 60 TL

1000 gram roll ekmeği 80 TL

80 gram tandır ekmeği 8 TL

150 gram çörek 18 TL

125 gram çörek 15 TL

300 gram çiftli çörek 36 TL

80 gram poğaça 15 TL.