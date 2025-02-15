Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında “Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle; Abdullah Zeydan Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.