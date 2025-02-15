Mahkemece aldığı cezanın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın yerine görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, göreve başladıktan sonra daire başkanlıklarında değişiklikler yapıldı.

Genel Sekreter ve VASKİ Genel Müdürlüğünden sonra diğer daire başkanlıklarına da yeni atamalar yapıldı.

İşte yapılan atamalar;

1. Nihat Arpa - Genel Sekreter Vekili

2. Selma Biçek - Genel Sekreter Yardımcısı

3. Ramazan Gökdemir - Genel Sekreter Yardımcısı

4. Yusuf Coşar - Zabıta Dairesi Başkanı

5. Sedat Ünal - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

6. Adnan Ergenç - Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı

7. Selim Elhansu - Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

8. Abdurrahman Şahin - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

9. Seyfullah Şaban - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

10. Seyfullah Şaban - Emlak İstimlak Dairesi Başkanı

11. Deniz Aygen - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı

12. Selma Biçek - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı

13. Erkan Akın - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

14. Ramazan Gökdemir - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

15. Ekrem Çiçek - Ulaşım Dairesi Başkanı

16. Cem Bartın - Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı

17. Fazıl Tamer - Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı

18. Halil İbrahim Orbay - Fen İşleri Dairesi Başkanı

19. Nihat Arpa - Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

20. Mehmet Kaptanoğlu - Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı

21. Esiner Çetin - Afet İşleri Dairesi Başkanı

22. Nuri Bekiroğlu - Engelli İşleri Dairesi Başkanı

23. Mucip Güven - Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı

24. Ramazan Gökdemir - Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

25. Cevdet Başer - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı

26. Cengiz Tekinyer - İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı

27. Abdullah Arvas - İtfaiye Dairesi Başkanı

28. Muhammet Baytin - Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı

VASKİ’DEKİ ATAMALAR

1. Emre Eşme - VASKİ Genel Müdür Vekili

2. Mustafa Numan Özdağ - Abone İşleri Dairesi Başkanı

3. Kemal Balkış - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

4. Adnan Solmaz - İçme Suları Dairesi Başkanı

5. Uğur Demiroğlu - Kanalizasyon Dairesi Başkanı

6. Ahmet Durak - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

7. Mehmet Nuri Çiftçi - İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı

8. Bahattin Önder - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı

9. Denizhan Bozdoğan - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

10. Selim Şahin - Plan Proje Dairesi Başkanı

11. Nezir Efeoğlu - Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanı

12. Zahit Mutlu - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

13. Hülya Talay - Makine İkmal Tesisleri Dairesi Başkanı