Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Zeydan mazeret bildirirerek katılmadı, Zeydan'ın avukatları duruşmada hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı duruşmada, Zeydan'ın avukatları savunma yaptı.

Duruşma, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaya karşı savunmasını yapması için 30 Ocak Perşembe gününe bırakıldı. Zeydan'ın savunmasının tamamlamasının ardından 30 Ocak'ta heyetin kararını açıklaması bekleniyor.

İstenen cezalar

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı, 2015-2016 yılları arasındaki çeşitli eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Yargıtay, dava dosyasını "güvenlik" gerekçesiyle Diyarbakır’a naklederek, Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar vermişti.

Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5, bir açıklamasındaki sözleri nedeniyle de "Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılması isteniyor.