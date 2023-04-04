Alınan bilgilere göre, yangın dün sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Tuşba Halk Pazarı'nın arka tarafında bulunan dükkânlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası kontrol altına aldığı yangın sonrası birçok iş yeri zarar gördü.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Tuşba Halk Pazarı'nın etrafında, söndürme çalışmalarını titizlikle sürdüren itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından büyük yangını kontrol altına aldı. Hemen hemen yer yıl yangınların meydana geldiği Tuşba Halk Pazarında, onlarca dükkân zarar görürken, çok sayıda malzeme ise küle döndü.

Yangın haberini alır almaz bölgeye gelen esnaflar, gözyaşları dökerken, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 9 araç ve 36 personelle yangına müdahale etti. Yangının uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınmasıyla, dükkânlarına ulaşan esnaflar, zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü. Birçok esnaf elbirliği ile yangından zarar görmeyen malzemelerini kurtararak, yangın alanından uzaklaştırmayı başardı.

Zaman zaman sinir krizleri geçiren ve gözyaşları döken esnafları, birikimlerinin yangında yok olduğunu ve perişan halde olduklarını söylediler. Yangının çıktığı bölümde 140 civarında dükkânın bulunduğu ve bunların büyük bir kısmının yangından etkilendiği öğrenildi.

Zararlarının çok büyük olduğunu belirten pazar esnafı, dükkânlarında bulunan bütün malzemelerin küle döndüğünü vurguladılar. Yangından malzemeleri zarar gören esnaflar, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, "08.44'te gelen ihbar üzerine 9 araç ve 36 personelle yangına müdahale ettik. İlk olarak çevreye sirayet etmemesi için yangının önünü kestik. Sirayet konusunu hallettikten sonra ilerlemeye başladık. Dükkânların hepsi iç içe. Bütün dükkânlarda da tekstil ve yanıcı madde dolu. Dolayısıyla ilerlemede sıkıntı yaşadık.

2 saatlik çabanın altında yangını kontrol altına almayı başardık. Zarar, ziyan ve yangının çıkış sebebi teknik ekiplerimiz tarafından tespit edilecektir" ifadelerini kullandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana gelirken, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı. Vatandaşların girişine kapatılan Tuşba Halk Pazarı'nda, esnaflar temizlik çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Van Bölge Gazetesi