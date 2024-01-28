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Van’da seçimlerin renkli simalarından olan İdris Ahi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak seçimlere girecek. Bu kapsamda ziyaretler gerçekleştiren Ahi, vaatlerini açıklamaktan da geri durmuyor.

Daha önce milletvekilliği seçimlerinde de bağımsız adaylığını açıklayan, her seçimde bunu tekrarlayan ve “Ya meclise, ya mezara” sloganını kullanan İdris Ahi, bu kez 2024 yerel seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak yola koyuldu.

Hızlı tren başta olmak üzere çeşitli konularda vaatlerde bulunan Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, bu kez mini bir iş makinasının üzerinden poz vererek; “Kazanırsak inşallah kapalı hiçbir yol kalmayacak, bütün yolları açacağız” dedi.