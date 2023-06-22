İçerisinde Van kahvehanesi, geleneksel Van mutfağı, sosyal donatılar ve oturma alanlarının bulunacağı Van Bedesten Çarşı'nda çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binasında arkasında yapımı süren Van Bedesten Çarşı'nın önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yapımı süren Van Bedesten Çarşı'nın yaklaşık olarak 5 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Van Bedesten Çarşı yapım bedelinin yüzde 50'sini bakanlık finanse ediyor, yüzde 50'si ise Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse ediliyor.

Proje kapsamında yerli ve yabancı turistlerin, yerel halkın gelip keyifli alışveriş yapabileceği, Van'ın kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerinin satın alabilecekleri, üretimini görebilecekleri, Van'ın gastronomi anlamında değerli olan lezzetlerini de aileleriyle birlikte tadabilecekleri bir mekan olacak şekilde konsept tasarlanacak.

Van Bedesten Çarşı'nda avlusu bulunan, alt katında yöresel ürünlerin satıldığı, üretildiği alanlar tasarlanırken, üst katında ise geleneksel Van sofrası olacak, Van'ın yöresel lezzetlerinin takılabileceği bir mekan olacak.

Bu kapsamda yaklaşık 10'a yakın iş yeri ve yöresel bir Van kahvehanesi, yine insanların dinlenebileceği sosyal alanlarla birlikte Van Bedesten Çarşı'nın turizme kazandırılması hedefleniyor. Van Valiliği koordinasyonunda Van Büyükşehir Belediyesi, YİKOB ve DAKA işbirliğinde yapımı süren Van Bedesten Çarşı'nın önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Van bölge gazetesi