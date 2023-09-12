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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Bir süredir gündeme gelen Van Aksa'daki yoğunluk sorunu bitmek bilmiyor.

Doğalgaz abonelik işlemleri için sabahın erken saatlerinde Van Aksa önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal medyada çözüm çağrılarında bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Van'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimat vermesi üzerine, bazı muhtarlıklarda abone işlemleri yapılmaya başlanmıştı. Verilen bu hizmetler de Van Aksa önündeki yoğunluğa çare olmazken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden Van Aksa'ya tepki gösterdi.

Vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, kış ayları başlamadan sorunun ivedi olarak çözülmesini talep etti.